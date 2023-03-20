Москва, 20 марта, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Минсельхоз России разработал механизм для оплаты экспорта сельскохозяйственной продукции в рублях. Проект указа президента РФ о внедрении данного алгоритма был размещен на сайте подготовки нормативно-правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

Документом предусмотрено создание Национальным клиринговым центром (НКЦ) специальных рублевых счетов и валютных счетов типа «З». К ним будут иметь доступ и российские, и иностранные покупатели. В случае необходимости провести платежи в иностранной валюте НКЦ конвертирует её в рубли на биржевых торгах.

Отмечается, что данный механизм, если его примут, облегчит экспорт российской сельхозпродукции в условиях санкций Запада. Проект будут рассматривать в правительстве РФ, Госдуме и Центробанке.

Напомним ранее российская сторона и ООН предварительно договорились о продлении зерновой сделки. Москва сделала замечания по поводу экспорта из РФ сельхозпродукции и аммиака.