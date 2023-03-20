Североморск, Мурманская область, 20 марта, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Свыше 330 кг незаконно добытого камчатского краба в городе Североморске Мурманской области на общую сумму свыше 2,1 млн рублей было изъято сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ по Западному Арктическому району. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба погрануправления.

Виталий Аньков/РИА Новости Камчатский краб

Уточняется, что сотрудники указанного пограничного управления выявили в Североморске организатора транспортировки незаконно добытого камчатского краба.

«Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 2,1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что у названного лица был изъят автомобиль с незаконной продукцией, в котором было найдено 305 комплектов конечностей камчатского краба общей массой свыше 330 килограммов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня 2022 года Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор в отношении депутата областной думы Сахалина, советника генерального директора ООО «Монерон» Дмитрия Пашова. Он являлся соучастником группы, которая организовала контрабанду живого краба из России в Японию, Корею и Китай.