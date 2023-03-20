На Каховском водохранилище поражена группа водолазов-диверсантов ВСУ
ВС РФ отразили атаку диверсантов ВСУ на Каховском водохранилище и призвали сдаться
Донецк, 20 марта, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Каховском водохранилище, сообщает 20 марта РИА Новости со ссылкой на неназванного командира российского подразделения.
По словам собеседника агенства, речь шла о группе аквалангистов, состоявшей их четверых диверсантов. Против них были использованы боеприпасы, предназначенные для уничтожения «подводных диверсантов».
«Радиус поражения под водой — 200 метров. Шансов у противника нет», — пояснил военный.
Также известно, что на берегу Каховского водохранилища в районе Энергодара российские военные установили мощную звуковую аппаратуру и обратились к ВСУ с призывом сдаться — огромные колонки транслировали обращение на четырех языках — украинском, польском, французском и английском.
Накануне, 19 марта, Минобороны России показало кадры работы российских саперов на берегу Каховского водохранилища. Был показан процесс уничтожения якорной речной мины подрывом накладной взрывчатки. Сапер обходит берег, используя металлоискатель и щуп. Обнаружив взрывоопасный предмет, инженер устанавливает заряд и подрывает его, удалившись на безопасное расстояние.
Каховское водохранилище — наибольшее по объёму хранимой воды в Донбассе. Оно тянется Каховской гидроэлектростанции в Новой Каховке до Днепровской в Запорожье. На берегу водоёма находится несколько городов: Марганец, Никополь, Запорожье, Васильевка, Энергодар, Новая Каховка, Каменка-Днепровская.
Самую крупную за последнее время попытку ВСУ форсировать Каховское водохранилище российские военные пресекли 17 марта: украинская диверсионная группа намеревалась форсировать Днепр на замаскированной барже. Баржа с десантом уничтожена, а потери противника составили несколько десятков человек.
«Тем не менее, вражеское командование постоянно гонит своих людей на убой, применяя ту же тактику заваливания телами, что и в Артёмовске, — а вдруг где получится», — прокомментировал в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщало ИА REGNUM, об отражении атаки диверсантов на Каховском водохранилище в интервью РИА Новости в 20 марта известил командир российского подразделения. Отмечалось, что при уничтожении водолазов ВСУ были использовании боеприпасы для уничтожения «подводных диверсантов».