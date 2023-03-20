Донецк, 20 марта, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Каховском водохранилище, сообщает 20 марта РИА Новости со ссылкой на неназванного командира российского подразделения.

Цитата из видео: Кадры работы российских саперов на берегу Каховского водохранилища. Минобороны РФ. Самую крупную за последнее время попытку ВСУ форсировать Каховское водохранилище российские военные пресекли 17 марта.

По словам собеседника агенства, речь шла о группе аквалангистов, состоявшей их четверых диверсантов. Против них были использованы боеприпасы, предназначенные для уничтожения «подводных диверсантов».

«Радиус поражения под водой — 200 метров. Шансов у противника нет», — пояснил военный.

Также известно, что на берегу Каховского водохранилища в районе Энергодара российские военные установили мощную звуковую аппаратуру и обратились к ВСУ с призывом сдаться — огромные колонки транслировали обращение на четырех языках — украинском, польском, французском и английском.

Накануне, 19 марта, Минобороны России показало кадры работы российских саперов на берегу Каховского водохранилища. Был показан процесс уничтожения якорной речной мины подрывом накладной взрывчатки. Сапер обходит берег, используя металлоискатель и щуп. Обнаружив взрывоопасный предмет, инженер устанавливает заряд и подрывает его, удалившись на безопасное расстояние.

Каховское водохранилище — наибольшее по объёму хранимой воды в Донбассе. Оно тянется Каховской гидроэлектростанции в Новой Каховке до Днепровской в Запорожье. На берегу водоёма находится несколько городов: Марганец, Никополь, Запорожье, Васильевка, Энергодар, Новая Каховка, Каменка-Днепровская.

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Самую крупную за последнее время попытку ВСУ форсировать Каховское водохранилище российские военные пресекли 17 марта: украинская диверсионная группа намеревалась форсировать Днепр на замаскированной барже. Баржа с десантом уничтожена, а потери противника составили несколько десятков человек.

«Тем не менее, вражеское командование постоянно гонит своих людей на убой, применяя ту же тактику заваливания телами, что и в Артёмовске, — а вдруг где получится», — прокомментировал в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, об отражении атаки диверсантов на Каховском водохранилище в интервью РИА Новости в 20 марта известил командир российского подразделения. Отмечалось, что при уничтожении водолазов ВСУ были использовании боеприпасы для уничтожения «подводных диверсантов».