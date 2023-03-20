Москва, 20 марта, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Результаты мониторинга атмосферного воздуха в Москве минувшей зимой показали низкий уровень загрязнения на всех типах городских территорий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. По его словам, это связано с ветреной погодой и обильными осадками.

Марина Каширская ИА REGNUM Чистый воздух

«На протяжении всего зимнего периода в городе сохранялись интенсивные условия рассеивания, что благоприятно сказалось на качестве атмосферного воздуха, — заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы. — Обилие осадков в декабре, когда их выпало в два с половиной раза больше, чем обычно, ветреный январь и февраль с осадками различной интенсивности поддерживали пониженный уровень загрязнения».

Бирюков отметил, что наилучшие условия для рассеивания атмосферных загрязнений в российской столице были зафиксированы в феврале. «Согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, — пояснил он, — концентрации основных загрязняющих веществ в целом оказались ниже, чем в аналогичный зимний период 2021–2022 годов. Так, например, средние концентрации оксида углерода были ниже на 2%, диоксида азота — на 4%, взвешенных частиц РМ10 — на 5%».

Контролю состояния воздуха в Москве уделяется особое внимание, подчеркнул Петр Бирюков. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием, а также проводятся обследования с использованием передвижных экологических лабораторий с отбором проб воздуха.