Москва, 20 марта, 2023, 12:22 — ИА Регнум. 23-летний защитник московского футбольного клуба «Локомотив» и воспитанник ЦСКА Наир Тикнизян получил паспорт гражданина Армении. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Армении (ФФА).

Владимир Астапкович/РИА Новости Наир Тикнизян

«Наир получил паспорт [гражданина Армении. — Прим. ред.]. Он сможет сыграть против сборной Турции», — рассказал собеседник агентства в понедельник, 20 марта.

Матч первого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года Армения — Турция состоится в субботу, 25 марта, и пройдет в Ереване на «Республиканском стадионе».

Напомним, 7 марта информацию о возможном получении Тикнизяном армянского паспорта подтвердил пресс-атташе национальной сборной Армении Айк Карапетян. Он также отмечал, что участие футболиста в ближайшем матче с командой Турции является возможным.