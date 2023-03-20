Москва, 20 марта, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Самолёт Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом 20 марта свидетельствуют данные Flightradar24.

Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com Самолет

Ранее СМИ сообщали, что примерно в 12:00 мск в российскую столицу прибудет китайская делегация. При этом председатель КНР, предположительно, приедет позднее.

Борт лидера КНР сегодня был на первом месте в топе наиболее отслеживаемых рейсов в мире. За самолетом Boeing 747 Air China на пике следили онлайн более 100 тысяч человек. Визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 20 по 22 марта. Он станет первой заграничной поездкой Си Цзиньпина после переизбрания на пост главы КНР на третий срок.

В преддверии визита в Москву Си Цзиньпина в ведущих СМИ РФ и Китая — «Российской газете» и «Жэньминь Жибао» — вышли статьи, в которых лидеры стран отметили развитие экономических отношений между странами и свое видение украинского конфликта.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином — это прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым сложились самые теплые отношения, и что переговоры придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества.