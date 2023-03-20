В Сети потребовали проверить на экстремизм актрису Таисию Вилкову из «Непослушника»

Москва, , 12:44 — REGNUM Заявления российской актрисы Таисии Вилковой в социальной сети о ненависти к России в связи со спецоперацией предлагается проверить на экстремизм. Узнав о том, что актриса вернулась в Россию на заработки, пользователи интернета напомнили о дискредитации действий ВС России и о беспринципности Вилковой («деньги не пахнут»).

Таисия Вилкова © Владимир Федоренко/РИА Новости

Узнав о том, что Вилкова после начала СВО уехала из России, объявив, что РФ «бомбит» Украину, а уже через три месяца вернулась и продолжила зарабатывать деньги в России (за прошлый год у неё было в РФ четыре премьеры), при этом публикуя в соцсетях антироссийские посты в духе «наша страна развязала войну не только против украинского, но и против русского народа», пользователь nphne-qbeivuce задал вопрос: «Странно, а как же всякие постановления о дискредитации СВО?».

«Денежки не пахнут, да, Таечка?» — задаёт свой вопрос автор под ником «Былое и думы», добавив: «Вообще впервые вижу эту облезлую фигуру, в каких она там фильмах снималась». «Почему она не сидит?! И а кто это такая?» — спрашивает Ирина Прокопенко.

«Очередной вопрос к Минкульту. Понятно, что у Владимира Владимирыча дел — эшелоны и до этих три-доров руки никак не дойдут, но куда смотрит «главястреб» всея Руси Дмитрий Анатольевич? А товарищ Хинштейн?» — пишет Мазай.

Напомним, Вилкова, известная участием в комедии «Непослушник», в апреле прошлого года заявила в соцсети, что Россия якобы посылает «своих мужчин на смерть», «разваливает экономику», «арестовывает тысячами несогласных» и что она гордится «своими коллегами, которые высказываются».