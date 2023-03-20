Мелитополь, 20 марта, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Действия подразделений ВСУ в последние дни свидетельствуют о том, что идёт подготовка наступления украинской стороны в Запорожской области. Об этом 20 марта сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

По его словам, противник несколько раз попытался провести разведку боем, идет прощупывание российской линии обороны.

«Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области», — сказал Рогов.

Он добавил, что косвенно подготовку наступления ВСУ подтверждает и то, что вражеские подразделения стали экономить боеприпасы для HIMARS и других видов высокоточного оружия. Рогов также заявил, что российская сторона знает о планах ВСУ.

Напомним, 19 марта в пресс-центре группировки войск РФ «Восток» сообщили об отбитой атаке ВСУ в Запорожской области. Мобильная группа теробороны пыталась провести разведку боем.