Москва, 20 марта, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Число работающих женщин в России составляет почти половину всей рабочей силы в стране — около 49%. Этот показатель является одним из самых высоких в мире. Об этом 20 марта в своем докладе на первом всероссийском форуме «Женского движения Единой России» сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

Сергей Мальгавко/ТАСС Сотрудницы

«Женщины составляют почти половину — это 49% рабочей силы. Один из высоких процентов в принципе в мировой практике», — заявила заместитель главы ведомства.

При этом, как отметила Мухтиярова, из всех работающих женщин 83,4% имеют высшее и среднее специальное образование, а 55% из сотрудниц с высшим образование являются высококвалифицированными работниками с научными степенями.

Однако, несмотря на такие высокие показатели, женщины получают за свой труд гораздо меньше мужчин. Так, как отметила замминистра, по данным Росстата, соотношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составляет «по специалистам среднего уровня порядка 60%, по руководителям высшего уровня квалификации — порядка 70%». И в этом плане российским властям есть над чем работать, подчеркнула Мухтиярова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов, женщины исторически берут на себя самые непрестижные, низкооплачиваемые, но жизненно необходимые должности. Так, в России почти 95% работников по уходу и 95% работников из числа прислуги и уборщиков — это женщины. Помимо этого, в торговле и образовании женщины занимают 83% рабочих мест.