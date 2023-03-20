Брянск, 20 марта, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Село Курковичи в Стародубском муниципальном округе Брянской области подверглось миномётному обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 20 марта сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел из миномета

«Сегодня украинские националисты произвели миномётный обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Богомаз уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал. При этом губернатор Брянской области добавил, что в ходе обстрела получили повреждения два жилых домовладения и было нарушено энергоснабжение села.

«На месте работают оперативные службы», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что с начала эскалации ситуации в Донбассе в результате действий вооружённых формирований Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 682 мирных жителя, включая 28 детей. Также в этот период получили ранения в общей сложности 2584 мирных жителя, включая 134 ребенка.