В Москве открыли набор волонтёров на мероприятия Дня Победы
В Москве начался набор волонтёров для помощи в организации празднования Дня Победы
Москва, 20 марта, 2023, 12:06 — ИА Регнум. В Москве начался набор волонтёров для помощи в организации празднования Дня Победы. Присоединиться к добровольческому корпусу можно после регистрации на сайте «Мосволонтер», сообщает 20 марта портал мэра.
«Патриотические мероприятия пройдут более чем на 70 площадках. Каждый сможет проникнуться особой атмосферой этих майских дней, почувствовать их ценность и поблагодарить героев за их подвиг», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
Волонтером может стать каждый желающий в возрасте от 14 лет. Перед участием в акциях все волонтеры пройдут функциональные инструктажи. Добровольцам выдадут брендированную экипировку и обеспечат питанием. По окончании мероприятий волонтеры получат благодарственные письма.
Мероприятия ко Дню Победы начнутся с акции «Георгиевская ленточка». Добровольцы будут раздавать ленты в 17 точках. Также волонтеры расскажут, как правильно носить памятный знак. В преддверии праздника жители Москвы смогут поучаствовать в акции «Спасибо герою» — поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации.
Кроме того, волонтеры впервые примут участие в акции «Улицы героев». Они будут раздавать буклеты с информацией о героях Великой Отечественной войны на улицах и площадях, которые носят имена защитников Родины. Акция пройдет на 40 площадках во всех административных округах Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Тверской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Торжества начались с церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу советскому солдату. Участие в церемонии приняли губернатор области Игорь Руденя, ветераны, а также делегации из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Якутии. Торжественные мероприятия прошли на Советской площади города Ржев и на мемориальном комплексе «Сишка». Состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона.