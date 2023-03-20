Москва, 20 марта, 2023, 12:06 — ИА Регнум. В Москве начался набор волонтёров для помощи в организации празднования Дня Победы. Присоединиться к добровольческому корпусу можно после регистрации на сайте «Мосволонтер», сообщает 20 марта портал мэра.

Павел Бедняков/РИА Новости «Волонтеры победы»

«Патриотические мероприятия пройдут более чем на 70 площадках. Каждый сможет проникнуться особой атмосферой этих майских дней, почувствовать их ценность и поблагодарить героев за их подвиг», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Волонтером может стать каждый желающий в возрасте от 14 лет. Перед участием в акциях все волонтеры пройдут функциональные инструктажи. Добровольцам выдадут брендированную экипировку и обеспечат питанием. По окончании мероприятий волонтеры получат благодарственные письма.

Мероприятия ко Дню Победы начнутся с акции «Георгиевская ленточка». Добровольцы будут раздавать ленты в 17 точках. Также волонтеры расскажут, как правильно носить памятный знак. В преддверии праздника жители Москвы смогут поучаствовать в акции «Спасибо герою» — поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации.

Кроме того, волонтеры впервые примут участие в акции «Улицы героев». Они будут раздавать буклеты с информацией о героях Великой Отечественной войны на улицах и площадях, которые носят имена защитников Родины. Акция пройдет на 40 площадках во всех административных округах Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Тверской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Торжества начались с церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу советскому солдату. Участие в церемонии приняли губернатор области Игорь Руденя, ветераны, а также делегации из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Якутии. Торжественные мероприятия прошли на Советской площади города Ржев и на мемориальном комплексе «Сишка». Состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона.