Пекин, 20 марта, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки используют украинский кризис в своих собственных целях для получения личной выгоды, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел КНР в понедельник, 20 марта.

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«После того как начался украинский кризис, США увидели удобный случай, чтобы нажиться на нем, и вместо того чтобы принять какие-либо меры, способствующие перемирию, Вашингтон продолжил подливать масло в огонь и получать от войны огромные прибыли…» — говорится в докладе «Ситуация с демократией в США в 2022 году».

Отмечается, что Соединенные Штаты рассчитывают на огромную прибыль благодаря износу ресурса своего военно-промышленного комплекса, а также энергетической промышленности. В Вашингтоне уверены, что поставки оружия Вооружённым силам Украины не противоречат идеям демократии.

Напомним, 15 марта министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил о решении коалиции стран передать Украине более 150 основных боевых танков Leopard различных модификаций.