Москва, 21 марта, 2023, 17:57 — ИА Регнум. За четыре года реализации нацпроекта «Культура» в России капитально отремонтировано 24 региональных и муниципальных театра юного зрителя и театра кукол, 100 таких учреждений оснастили современным оборудованием, сообщает Министерство культуры РФ.

Министерство кульуты Амурской области В Амурском областном театре кукол сделали капитальный ремонт

В преддверии Дня театра кукол, который отмечается в мире 21 марта, вторую жизнь благодаря нацпроекту обрёл Государственный театр кукол Республики Мордовия. Основанный на базе самодеятельной студии в 1937 году, театр целых 42 года не имел собственного здания. В 1979 году труппе было отдано 40-летнее здание дома культуры железнодорожников общей площадью более 870 квадратных метров. За последующие 40 с лишним лет здание практически исчерпало свой ресурс и требовало обновления.

После капитального ремонта театр преобразился. Теперь он оснащён высокотехнологичной механикой сцены с подъемно-опускной площадкой. В зрительном зале установлены эргономичные кресла-трансформеры, позволяющие разместиться удобно взрослым зрителям и детям любого возраста. В репертуар театра включены более 50 спектаклей, основой которых является русская и мировая классика. Также не остаются без внимания пьесы местных авторов, мордовские сказки и народный фольклор. Театр постоянно участвует в Международных фольклорных и кукольных фестивалях, является их лауреатом и дипломантом

Министерство культуры Мордовии Государственный театр кукол Мордовии

Руководитель государственного театра кукол Республики Мордовия, кандидат искусствоведения Евгений Романовский в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что посещаемость театра кукол стала не просто больше, она превысила посещение драматического и оперного театров:

«Театр кукол Мордовии — самый посещаемый театр. Благодаря нацпроекту «Культура», его посещают примерно 60 тысяч зрителей в год. Мы стали обращать внимание не только на маленького зрителя. К примеру, поставили «Садко». Много постановок в музее по «Пушкинской карте». Их посетили 3 тысячи зрителей, рассчитавшись картами на миллион рублей», — рассказал Романовский.

Профессиональный праздник кукольников — это яркое и незабываемое событие для детей и взрослых. В этот день проходят необычные кукольные спектакли, театральные представления, встречи и дискуссии. И эти мероприятия становятся доступными для жителей всей России: от крупных городов до самых отдалённых уголков нашей страны.

Амурский областной театр кукол теперь тоже не узнать: фасад отреставрировали, провели капитальней ремонт здания. Театр кукол заработал в Благовещенске еще в 1964 году. В первые годы своего помещения у театра не было: он был разъездным, и гастролировал по детским учреждениям, клубам городов и сел области. Чуть позже театр кукол «Амурчонок» обосновался в здании филармонии, где ему предоставили небольшой зал. В 1991 году театр кукол получил в полное распоряжение собственное здание с двумя зрительными залами, в котором располагается и сегодня. В 2002 году на базе театра кукол открылся театральный институт в миниатюре. Благодаря нацпроекту, в здании впервые провели капитальный ремонт: отреставрировали стены, заменили напольное покрытие, сантехнику, системы канализации, вентиляции, освещения, а на прилегающей территории уложили новую тротуарную плитку.

«Фасад был потрескавшийся, краска за много лет начала отставать. Сейчас это достаточно яркий объект и уже снаружи понимаешь, это праздник», — отмечает директор театра Лидия Потёмкина.

Внутри театра — тоже праздник. Новый пакет и отремонтированный пол. А ещё — обновленная пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и отопления. Казалось бы, к постановкам это не относится, по когда в зале холодно, от спектакля сложнее получать удовольствие.

«Были проблемы с малым залом, когда холодно, но теперь все замечательно. Это заметно по довольным лицам зрителей. Люди подходят после спектаклей и говорят: «У вас тут стало так интересно. Мы уже ваш зритель, мы будем следить за вашей программой и будем к вам ходить потому, что вы показали нам не просто «звонок-спектакль, и до свидания», — рассказывает директор Амурского областного театра кукол Лидия Потёмкина.

В Театре кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара капитальный ремонт стартовал 15 марта. Проект предусматривает реставрацию помещений театра, включая вестибюль, кассовый зал, гардероб, фойе, зрительный зал. Будет произведена замена инженерных сетей: пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения, постановочного освещения и механики сцены

Министерство культуры РФ В Театре кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара

На время проведения ремонтных работ артисты продолжат радовать своих зрителей на других площадках. Театр также будет активно гастролировать. В рамках федерального проекта «Большие гастроли», инициированного Министерством культуры Российской Федерации, в начале марта Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара принимал у себя коллег из Сургута, а с 27 апреля по 1 мая отправится с ответными гастролями в Сургут.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Культура» реконструированные учреждения становятся современными объектами, оснащёнными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Таким образом, ещё и увеличивается качество и количество спектаклей. К концу 2024 года планируется оснастить не менее 77 региональных и муниципальных детских театров.