Каховка, Херсонская область, 20 марта, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В первый раз с начала специальной военной операции бойцы подразделений Вооруженных сил России с берега Каховского водохранилища на четырёх языках с помощью звуковой аппаратуры призвали военных вооружённых формирований Украины сдаться. Об этом 20 марта сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Сдача в плен

Уточняется, что звуковая аппаратура была установлена в наиболее узкой части Каховского водохранилища. Призыв к сдаче был зачитан женским голосом ранним утром 20 марта на четырёх языках: украинском, польском, французском и английском.

Также отмечается, что украинским военным было рассказано о реальном отношении Киева к ним и о том, что их ценят только родные и близкие. В конце сообщения военных ВСУ призвали сложить оружие и уезжать к себе домой.

Кроме того, уточняется, что наблюдавшие за вражескими позициями на противоположном берегу Днепра российские бойцы рассказали, что в окопах украинских войск в этот момент происходило движение, в связи с чем они уверены, что это послание было услышано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специальное антидиверсионное оружие было использовано бойцами Воздушно-десантных войск Вооружённых сил (ВС) РФ при отражении ими атаки боевых пловцов ВСУ на берегу Каховского водохранилища. В новом, предназначенном для уничтожения подводных диверсантов оружии используются специальные боеприпасы.