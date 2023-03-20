Москва, 20 марта, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Монахи Украинской православной церкви (УПЦ) должны проявить стойкость и не покидать Киево-Печерскую лавру. Об этом корреспонденту ТАСС заявил член комиссии РПЦ по рассмотрению вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.

Александр Натрускин/РИА Новости Владислав Цыпин

Ранее на сайте монастыря появилось предупреждение, в соответствии с которым монахи УПЦ должны до 29 марта покинуть Киево-Печерскую лавру в связи с расторжением договора аренды.

«Я думаю, что надо не подчиняться, что это как раз тот самый случай, где есть основание для исповеднического подвига», — сказал Цыпин.

По его словам, не выходя за пределы церковной ограды, не вторгаясь в политическую область, монахи УПЦ могли бы оказать сопротивление. По крайней мере — чтобы их вытаскивали силой из лавры.

Владислав Цыпин в беседе с корреспондентом также усомнился, что возможен какой-либо мирный протест верующих в Киеве в связи с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что ревизия в Киево-Печерской лавре приурочена не к защите культурных ценностей, она является попыткой надругательства над её монахами. Данное действие, по его мнению, является «ничем не ограниченным насилием над совестью верующих людей».