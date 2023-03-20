Москва, 20 марта, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Иран в последнее время сблизились на почве противодействия политике Соединенных Штатов Америки, пишет издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По информации газеты, у России, Китая и Ирана могут быть проблемы друг с другом, однако более серьезная угроза в лице США побуждает их сотрудничать друг с другом. Отмечается, что все три страны на данный момент в той или иной мере находятся под санкциями.

Как считает Politico, положение Соединенных Штатов Америки усугубил провал попыток Вашингтона возродить соглашение по ядерной сделке с Ираном.

Напомним, 18 марта в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили об успешном завершении совместных военно-морских учений России, Китая и Ирана в Аравийском море. В ходе учений участники отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей.