Оттава, 20 марта, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Канада намерена противодействовать России и Китаю с помощью четырёхсторонней структуры сотрудничества. Создать её Оттава предложила США, Японии и Южной Кореи. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на дипломатические источники. Собеседники издания уточнили, что Канада уже передала это предложение премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Это произошло в январе, когда он посещал Оттаву.

Joerg Waterstraat/SULUPRESS. DE/Global Look Press Фрегат ВМС Канады «Фредериктон»

Отмечается, что предложенный Канадой вариант похож на четырёхстороннее партнёрство по безопасности (Quad), которое объединяет Австралию, Индию, США и Японию. По аналогии с ним канадские власти хотят в сотрудничестве с партнерами продвигать «универсальные ценности — такие как демократия, верховенство права и права человека», а также решать вопросы изменения климата и другие глобальные проблемы.

Власти Канады рассчитывают, что структура поможет укрепить связи между странами, которые принадлежат к либерально-демократическому лагерю в регионе.

Агентство сообщает, что Вашингтон поддержал идею. При этом японские власти ответили, что для реализации концепции понадобится время.

Предполагается, что инициативу Канады могут обсудить на двусторонних встречах в рамках саммита G7, который пройдёт в мае в Хиросиме. По данным Kyodo, японские власти планируют пригласить на это мероприятие президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Как сообщало ИА REGNUM, Quadrilateral Security Dialogue, Quad был основан в 2007 году для взаимодействия стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Первый очный саммит «четвёрки» прошёл в 2019 году в Нью-Йорке, второй — 24 мая 2022 года в Японии.

Ранее индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар заявил, что четырёхсторонний диалог по безопасности с участием Австралии, Индии, США и Японии (Quad) прочно установлен, это стало одним из главных достижений индийского правительства.