Мелитополь, 20 марта, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В Запорожской области возле автодороги «Мелитополь — Запорожье» обнаружены неразорвавшиеся снаряды, сообщает 20 марта ГУ МВД по региону.

Цитата из видео Неразорвавшиеся снаряды

Сотрудники кинологической службы полиции в окрестностях села Терпенье Мелитопольского района, в 20 м от проезжей части трассы Е-105 «Мелитополь-Запорожье», обнаружили торчащий из земли хвостовик неустановленной ракеты.

«В ходе дальнейшего обследования местности через 800 метров от первого, полицейские обнаружили еще один хвостовик», — уточнили в ведомстве.

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Взрывотехники Росгвардии приняли решение уничтожить боеприпасы на месте. На территории региона продолжается работа по поиску взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории детской площадки в городе Шебекино приземлился неразорвавшийся снаряд. В результате никто не пострадал. На месте происшествия оперативные службы провели разминирование.