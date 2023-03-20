Каховка, Херсонская область, , 11:22 — REGNUM Бойцы подразделений Воздушно-десантных войск России нанесли поражение украинскому диверсионному подразделению на Каховском водохранилище. Об этом в интервью РИА Новости в понедельник, 20 марта, рассказал командир российского подразделения.

Командир российского подразделения ВДВ Цитата из видео

«Отбили атаку. До этого пытались на барже подойти. Эта группа была, группа аквалангистов. Их где-то высадили, они сюда подошли практически к берегу. Их было четверо. Мы встретили их как положено», — рассказал собеседник агентства.

По словам российского командира, при отражении атаки диверсионного подразделения использовались боеприпасы, предназначенные для уничтожения «подводных диверсантов».

«Радиус поражения под водой — 200 метров. Шансов у противника нет», — добавил он.

Напомним, накануне в Министерстве обороны Российской Федерации сообщалось, что на одном из направлений специальной военной операции удалось отразить контратаку подразделений Вооружённых сил Украины при помощи массированного обстрела из гранатометов «Пламя» и пулеметов «Корд».