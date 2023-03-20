Москва, 20 марта, 2023, 11:20 — ИА Регнум. На данный момент позиции стран «Группы семи» (G7) и Европейского союза по поводу снижения потолка цен на нефть из России диаметрально расходятся, в связи с чем принятие такого решения в марте может задержаться. Об этом 20 марта заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Поскольку позиции стран, поддержавших соглашение о «потолке цен», сейчас диаметрально отличаются, возможна задержка принятия решения или компромиссный вариант с символическим снижением потолка на $5, до $55 за баррель», — приводит его слова РИА Новости.

Также эксперт указал на позицию Вашингтона по этому вопросу, о которой ранее заявил президент США Джо Байден в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Президент США отмечал, что американская сторона желает сохранить потолок цен на нефтепродукты из России на прежнем уровне.

При этом Миронюк уточнил, что такие заявления американских властей делаются на фоне сильной зависимости экономики США от цен на нефть в мире, так как Россия в марте решила сократить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки.

«По расчётам, приводимым ранее министром финансов Джанет Йеллен, именно $60 за баррель позволит российским компаниям продолжать получать прибыль. Более жёсткие ограничения могут привести к дальнейшему снижению добычи, хотя это и не подтверждается российскими официальными лицами. Следовательно, и цена на международных торговых площадках может вырасти до уровней, способных повлиять на стагнацию экономического роста в США и ЕС», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что цены на российскую нефть влияют на стоимость топлива производителей США, поэтому в стране не заинтересованы в снижении уровня, на котором установлены ограничения.