Астана, 20 марта, 2023, 11:03 — ИА Регнум. На выборах в парламент Казахстана на открытых при дипломатических представительствах республики за рубежом избирательных участках отдали свои голоса 8,8 тыс. казахских граждан, что является соответствующим явке в 72,54%. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Kalizhan Ospanov/Global Look Press Выборы в парламент Казахстана

Уточняется, что, по информации МИДа республики, при диппредставительствах страны за границей в 62 государствах было открыто 77 участковых избирательных комиссий для 12 132 имеющих право голоса граждан Казахстана.

Также указывается, что в настоящее время все находящиеся за рубежом участковые избирательные комиссии на выборах в парламент Казахстана закончили свою работу.

«В голосовании приняли участие 8800 граждан Республики Казахстан, что соответствует явке в 72,54%», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала прошедшие 19 марта в Казахстане парламентские выборы соответствующими демократическим нормам. Также миссией ШОС не было отмечено признаков, указывающих на какие-либо нарушения законодательства.