Саратов, 20 марта, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Два человека задержаны за попытку диверсии на ж/д путях в Саратовской области, сообщили 20 марта в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Задержаны двое мужчин. По данным ведомства, сотрудники железной дороги увидели два горящих релейных шкафа, после чего позвонили в полицию. В результате расследования поджигатели — как оказалось, местные жители — были найдены.

На допросе один из подозреваемых, ранее уже судимый, рассказал, что его бывший сокамерник скинул ему ссылку на Telegram-канал, «где было объявление о подработке — автор предложил крупную сумму за диверсию».

Теперь задержанным грозит до пяти лет лишения свободы за уничтожение приборов сигнализации, централизации и блокировки. Ведомство напомнило, что по аналогичному заказу в Брянской области были также сожжены релейные шкафы.

Напомним, инцидент с поджогом релейного шкафа на железнодорожных путях произошёл в Брянской области 23 января: выгорели приборы с устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Подозреваемый в поджоге был задержан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что подозреваемого в покушении на диверсию на железной дороге в Свердловской области подозревают также в публичных призывах к терактам. Он был задержан в феврале за попытку вывести из строя релейные шкафы.