Ханты-Мансийск, 20 марта, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ряд высших и средних специальных учебных заведений был эвакуирован из-за сообщений о возможном наличии взрывных устройств в зданиях. Об этом 20 марта сообщили в экстренных службах региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Уточняется, что такие сообщения поступили в вузы и техникумы четырёх крупных городов ХМАО ― Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

«Учащиеся и сотрудники эвакуированы», ― сообщил в беседе с ТАСС представитель экстренных служб.

По его словам, в настоящее время силовики проверяют здания на наличие опасных предметов и возможной угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2023 года в школах Бахчисарая в Крыму эвакуировали всех учеников и сотрудников из-за поступившей информации о минировании. Сообщение о возможном нахождении в зданиях всех учебных учреждениях общего образования взрывного устройства поступило на почту администрации города.