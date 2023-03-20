Токио, 20 марта, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил индийского коллегу Нарендру Моди принять участие в саммите «Большой семёрки», который пройдет в мае этого года в Хиросиме. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Как уточняет источник, в настоящее время Фумио Кисида находится в Индии с рабочим визитом. Также японский премьер-министр намеревается пригласить на саммит G7 президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Отмечается, что на данный момент официальные лица Японии не приняли никаких конкретных решений по запросу президента Украины Владимира Зеленского на присутствие на грядущем саммите.

Накануне сообщалось, что Власти Японии в преддверии проведения саммита G7 в городе Хиросиме предприняли действия по усилению мер безопасности.