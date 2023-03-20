Москва, 20 марта, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Согласно проведенному опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство россиян (82%) считают себя счастливыми людьми.

Дарья Драй ИА REGNUM Россия!

В ходе состоявшегося в марте опроса большинство россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми, — 82%, из них 35% — определенно счастливы, а 47% — скорее счастливы.

«Процент несчастливых россиян в данном замере — 14%», — говорится в результатах опроса.

Уточняется, что индекс счастья россиян составил 68 пунктов, как и в прошлом марте. В октябре 2022 года он был немного ниже — 66 пунктов.

По данным ВЦИОМ, составляющими счастья опрошенные чаще всего называли семью (24%), здоровье свое и близких (21%), общую удовлетворенность жизнью (20%) и хорошую работу (19%). Кроме того, дети делают счастливыми еще 16%, а хорошее материальное положение — 13%, ещё 6% ощущают счастье из-за благополучия в личной жизни. Среди тех, кто ощущает себя несчастливым, 20% указали в качестве причины неудовлетворительное положение дел в стране, и 19% — нехватку материальных средств.

Каждый третий (36%) россиянин полагает, что вокруг примерно равное число счастливых и несчастливых людей. Более 40% россиян считают, что в их окружении преобладают счастливые люди, а замечают больше несчастливых людей 14%.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 10 марта 2023 года. В нём приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному 27 января 2023 года, более половины жителей России удовлетворены своей жизнью, а именно 58% россиян. По данным исследования, полученные данные на 10 процентных пунктов выше, чем в январе 2022 года.