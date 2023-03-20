Баку, 20 марта, 2023, 10:49 — ИА Регнум. При обстреле позиций Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана со стороны Армении был ранен один азербайджанский военнослужащий. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба ГПС республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По информации пресс-службы, 20 марта в 02:50 (01:50 мск) на границе Армении и Азербайджана на территории Зангиланского района были обстреляны с позиций армянской армии в направлении населённого пункта Неркин-Анд позиции азербайджанских пограничников на высоте Агбашъюрд.

«В результате был ранен военнослужащий ГПС младший сержант Рамин Манафов», — говорится в сообщении, и добавляется, что в данный момент жизни военнослужащего, которому была оказана необходимая медицинская помощь, ничего не угрожает.

Армения пока инцидент никак не прокомментировала. Напомним, стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в МИД Азербайджана заявили, что в целях предотвращения агрессивных действий со стороны Армении считает необходимым создать контрольно-пропускной пункт между Арменией и Карабахом на Лачинской дороге.