Марьинка, ДНР, 20 марта, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Донбассе на купянском направлении к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВФУ прикомандировали отдельные разведывательные группы с иностранными наёмниками, известил 20 марта в своём телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко. Он предупредил, что в настоящее время прибывшее подкрепление занимается прикрытием и сопровождением колонн, обеспечивает безопасную переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

В боевых действиях на стороне Украины принимают участие от 1 до 3 тыс. иностранных наемников, извещала в январе 2023 года газета The Washington Post.

Авторитетный телеграм-канал силовиков ещё в начале марта 2023 года известил о том, что из Днепропетровска на марьинское (донецкое) направление, в Курахово прибыла группа иностранных наемников численностью около 100 человек — как отставники, так и «отпускники». По оценке силовиков, прибывших боевиков будут задействовать для усиления украинских позиций и проведения диверсионно-разведывательных действий на марьинском направлении, так как находящиеся там подразделения ВСУ в последние дни в результате российских атак понесли серьезные потери.

Марьинка является городом ДНР, где когда-то проживали 10 тысяч человек. В ходе специальной военной операции ВСУ превратили его в форпост.

«В Марьинке вскрываем оборону ВСУ в тяжелейших городских боях», — подчеркнул в своем телеграм-канале 19 марта экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич. Помимо Марьинки, ВС РФ продолжают наступать и Первомайском. Украинские силовики пытались вести там разведку боем, но операторы противотанковых ракетных комплексов отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили две боевые машины вместе с экипажами.

Об уничтожении у Артёмовска отряда иностранных наёмников 11 марта сообщил военкор Андрей Руденко. По оценке подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, численность группировки, а также дислоцированная под Артёмовском военная техника могут свидетельствовать о том, что ВСУ могут готовиться как к обороне, так и наступлению на указанном направлении.

По оценке военного политолога, доцента кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, на стороне Киева сражаются не только иностранные наёмники, но и действующие военнослужащие НАТО, в первую очередь из Польши. Информацию подтвердил военный с позывным Фома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в две бригады ВСУ, действующие в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине направлены иностранные наёмники-разведчики, заявил 20 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.