Пекин, 20 марта, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Среди поставщиков газа в Китай Россия вышла по итогам января на первое место, сообщает 20 марта китайская таможня. Январскими поставками Россия опередила Туркменистан и Катар.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

По данным таможни Китая, в январе общий объём поставок российского газа составил 2,7 млрд куб. м. У Туркменистана этот показатель составил 2,2 млрд куб. м, то же самое — у Катара, у Австралии — 1,9 млрд куб. м.

Если говорить о трубопроводных поставках газа из России, в январе по магистрали «Сила Сибири» в Китай было поставлено Газпромом почти 2 млрд куб. м газа. При этом поставки сжиженного природного газа (СПГ) составили 770 млн куб. м.

Также отмечается, что Китай в январе этого года купил на семь процентов больше СПГ, чем в январе 2022 года, — объём составил 5,210 млн тонн.

Напомним, в прошлом году российско-китайский товарооборот достиг рекордных $190 млрд, при этом в 2021 году он составлял $147 млрд. Что касается газа, стоит отметить, что Россия переориентировалась на поставки в Азию на фоне санкций ЕС.