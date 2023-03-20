Москва, 20 марта, 2023, 10:34 — ИА Регнум. После возобновления приёма документов спрос на китайские визы в России оказался ажиотажным. За два дня все свободные слоты на подачу документов были разобраны. Об этом 20 марта сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлию Отвагину и начальника корпоративного отдела «Визахода» Марину Широкову.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что теперь в Москве ближайшая возможная дата для запроса визы — через два месяца. В Санкт-Петербурге это можно сделать не раньше, чем через месяц.

Эксперты отмечают, что самый высокий спрос наблюдается на деловые визы. Многие представители российских компаний пытаются попасть на Кантонскую ярмарку, которая проходит в Гуанчжоу 15 апреля — 5 мая. Как уточнила начальник отдела визовой поддержки «Аэроклуба» Алина Проценко, за бизнес-визами в основном обращаются менеджеры из FMCG-индустрии, строительного, добывающего, обрабатывающего секторов, а также представители IT-компаний.

Также Заметен и рост спроса на поездки в Китай со стороны самостоятельных туристов. По данным OneTwoTrip, сейчас в списке популярных выездных направлений КНР поднялась с 50-го на 12-е место. По данным онлайн-сервиса, 28% всех бронирований авиабилетов в Китай приходится на Пекин, 23% на Шанхай и 18% на Гуанчжоу.

По прогнозам экспертов, турпоток из России в Китай в этом году составит 30-40% от того показателя, что был до пандемии. Повысить это значение мешает ограниченное авиасообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай с 00:00 по пекинскому времени 15 марта возобновил выдачу всех видов виз для иностранных граждан, приостановленную из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. Также полностью возобновлены безвизовые программы — въезд на остров Хайнань и Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, в южную провинцию Гандун — для прибывающих из Гонконга и Макао, а также для тургрупп из стран АСЕАН, приезжающих в Гуйлинь.