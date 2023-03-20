Пекин, 20 марта, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Внешняя политика Соединенных Штатов Америки в отношении Китайской Народной Республики только провоцирует Пекин на проведение усиления Народно-освободительной армии Китая, считает аналитик издания Resalat Фахраддин Асади.

Иван Шилов ИА REGNUM ВМС КНР

«Председатель КНР Си Цзиньпин в одной из своих речей призвал как можно быстрее привести вооруженные силы страны в соответствие с мировыми стандартами безопасности и стратегического сдерживания», — отметил аналитик.

Также Асади подчеркнул, что Китай продолжит наращивать свою боевую мощь в связи с «деструктивной» активностью Соединенных Штатов Америки в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, 12 марта агентство «Синьхуа» подтвердило, что новый министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу находится под санкциями США из-за его позиции по конфликту на Украине.