Новая Каховка, Херсонская область, 20 марта, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Специальное антидиверсионное оружие было использовано бойцами Воздушно-десантных войск Вооружённых сил (ВС) РФ при отражении ими атаки боевых пловцов ВСУ на берегу Каховского водохранилища. Об этом 20 марта рассказал командир подразделения российских десантников.

Цитата из видео Командир подразделения российских десантников

Как отметил командир подразделения, слова которого приводит РИА Новости, в новом специальном оружии используются специальные боеприпасы и оно предназначено для уничтожения подводных диверсантов.

«Радиус поражения под водой — 200 метров. Шансов у противника нет. Это оружие использовалось при отражении атаки боевых пловцов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на всей территории Украины был объявлен режим воздушной тревоги. Воздушную тревогу также объявили в захваченных ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.