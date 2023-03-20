Киев, 20 марта, 2023, 10:21 — ИА Регнум. На всей территории Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 20 марта из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что воздушная тревога во всех украинских областях была объявлена в период с 09:41 мск по 10:11.

Кроме того, режим воздушной тревоги также объявили в захваченных ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

При этом в Минобороны РФ пока не подтвердили факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны украинских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бойцы группировки «Запад» сорвали попытку противника атаковать позиции российских войск на купянском направлении Харьковской области.