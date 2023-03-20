Московские волонтеры подготовят для Донбасса партию гуманитарного груза
Москва, 20 марта, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Московские волонтеры в апреле подготовят гуманитарный груз в рамках акции «Книги Донбассу». Как сообщается на портале мэра столицы 20 марта, гуманитарная помощь направлена на восстановление библиотечных фондов русской литературы.
«Московские волонтеры помогли подготовить к транспортировке уникальный гуманитарный груз в рамках акции «Книги Донбассу» по восстановлению библиотечных фондов русской литературы», — говорится в распространенном сообщении.
Также отмечается, что на данный момент добровольцы уже переписали и отсортировали более пяти тысяч изданий, которые в апреле будут направлены в библиотеки Донецкой и Луганской Народных Республик.
«Также они [волонтеры] передали свыше 400 музыкальных инструментов, нотных тетрадей, мольбертов и других предметов для молодых талантов», — добавила председатель горкомитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Напомним, 16 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о начале проверки сотрудниками полиции информации о задержании в Херсонской области микроавтобусов с волонтерами, перевозившими гуманитарный груз.