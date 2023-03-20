Москва, 20 марта, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Московские волонтеры в апреле подготовят гуманитарный груз в рамках акции «Книги Донбассу». Как сообщается на портале мэра столицы 20 марта, гуманитарная помощь направлена на восстановление библиотечных фондов русской литературы.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

«Московские волонтеры помогли подготовить к транспортировке уникальный гуманитарный груз в рамках акции «Книги Донбассу» по восстановлению библиотечных фондов русской литературы», — говорится в распространенном сообщении.

Также отмечается, что на данный момент добровольцы уже переписали и отсортировали более пяти тысяч изданий, которые в апреле будут направлены в библиотеки Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Также они [волонтеры] передали свыше 400 музыкальных инструментов, нотных тетрадей, мольбертов и других предметов для молодых талантов», — добавила председатель горкомитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Напомним, 16 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о начале проверки сотрудниками полиции информации о задержании в Херсонской области микроавтобусов с волонтерами, перевозившими гуманитарный груз.