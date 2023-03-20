Москва, 20 марта, 2023, 10:15 — ИА Регнум. В России с 1 апреля изменится способ расчётов оплаты общедомовых нужд. Они будут рассчитывать по фактическому потреблению. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Эксперт напомнила, что к общедомовым нуждам относятся траты на уборку, работу лифта, электроснабжения в доме. Их оплачивают по фактическому потреблению, либо по нормативам. При этом утверждённые в 2022 году изменения коснутся только оплаты нормативов. Так, с 1 апреля суммы будут корректировать, чтобы приблизить их к фактическому потреблению.

При этом, как указала доцент, не исключено, что жители теперь будут платить меньше. Также возможно, если у них нет долгов, а начисления до этого проводились по повышенным нормативам. Если счётчика нет, то оплачивать нужно по нормативам, у которых теперь не будет конкретной границы.

«Это уже путь к увеличению платежей для некоторых жителей, если распределение будет происходить по нормативу в зависимости от площади квартиры или для всех, если расходы на все общедомовые площади распределяются равномерно», ― пояснила специалист.

Исключение составит совсем устаревшее жильё, где нормативы будут другими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минстрой России сообщил о планах ввести единый платёжный документ за жилищно-коммунальные услуги для населения. В платёжке будет отражать показания не только индивидуальных, но и общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов. По мнению ведомства, введение единого платёжного документа повысит собираемость платы за ЖКХ.