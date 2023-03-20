Норильск, Красноярский край, 20 марта, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Из-за ожидаемого сильного ветра автомобильная дорога Норильск — Кайеркан — Алыкель (аэропорт) закрыта для движения легкового автотранспорта. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба норильской мэрии.

Максим Блинов/РИА Новости Норильск

«С 10:35 (06:35 мск) 20 марта 2023 г. по решению ГИБДД на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель введён временный запрет для движения автотранспорта категории «В», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов ведётся согласно расписанию, и добавляется, что для того, чтобы доставлять пассажиров в аэропорт, будут выделены дополнительные автобусы.

Кроме того, отмечается, что учащимся во вторую смену школьникам из-за непогоды разрешено не приходить на занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта мэр Магадана Юрий Гришан написал, что в городе ввели режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями.