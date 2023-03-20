Москва, 20 марта, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Найденный во дворе жилого дома в Москве предмет, похожий на гранату, оказался муляжом, сообщил ИА REGNUM источник в экстренных службах.

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Прибывшие на место обнаружения предмета к дому №21 на Братиславской улице в Москве специалисты определили, что на газоне был найден муляж гранаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на юго-востоке Москвы была обнаружена граната. Полицейские оцепили участок двора, вызвали кинологов и сапёров для идентификации предмета.