Нью-Дели, 20 марта, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Действие ограничений на экспорт дизельного топлива и бензина намерены продлить власти Индии для обеспечения доступности таковых на внутреннем рынке страны. Об этом 20 марта сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Отмечается, что, по словам последних, такие экспортные ограничения могут продлить после 31 марта текущего финансового года.

Также указывается, что источники рассказали, что такое решение может затруднить некоторым нефтеперерабатывающим компаниям Индии покупки топлива в РФ для реэкспорта его в страны, прекратившие из-за спецоперации по денацификации на Украине закупки продуктов нефтепереработки в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для создания в Индии одного из наиболее крупных узлов международного воздушного сообщения индийские власти намерены выделить до 2025 года 980 млрд рупий ($12 млрд).