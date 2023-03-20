Лондон, 20 марта, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Министр внешней торговли Великобритании Кеми Бэйднок в интервью агентству Reuters 20 марта сообщила о решении Лондона продлить режим беспошлинной торговли с Украиной на срок до 30 марта 2024 года.

Martyn Wheatley/Global Look Press Министр внешней торговли Великобритании Кеми Бэйднок

«Мы продлеваем беспошлинный импорт товаров с Украины до марта 2024 года, чтобы оказать украинским частным компаниям необходимую поддержу», — сказала Бэйднок.

Также, по её словам, стороны заключили соглашение об электронной торговле, направленное на упрощение обмена данными при трансграничных операциях.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совместной в Берлине пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил, что израильское государство не будет поставлять Украине оружие и другое военное вооружение.