Южно-Сахалинск, 20 марта, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Действие предупреждения о лавинной опасности в двух районах на Сахалине продлено на 21–22 марта. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Павел Львов/РИА Новости Лавина

Отмечается, что в Сахалинской области сохраняется лавинная опасность.

«21–22 марта 2023 года лавиноопасно на территории двух муниципальных округов: Углегорский городской округ, городской округ Смирныховский», — говорится в сообщении.

Ранее в региональном отделении МЧС РФ сообщили о лавинной опасности в восьми районах на Сахалине 19–20 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Сочи на горнолыжном курорте «Альпика-сервис» произошёл самопроизвольный сход лавины.