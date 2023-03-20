Москва, 20 марта, 2023, 09:48 — ИА Регнум. В преддверии визита в Москву Си Цзиньпина, ставшего единственным в современной истории Китая трижды переизбранным генсеком ЦК КПК и председателем КНР, в ведущих СМИ — «Российской газете» и «Жэньминь Жибао» — вышли статьи, в которых лидеры стран отметили развитие экономических отношений между странами и свое видение украинского конфликта. Статьи Путина и Си Цзиньпина не остались без внимания на Западе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Российский президент Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» отметил, что «российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем».

Российский лидер заявил также, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином — это прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым сложились самые теплые отношения, и что переговоры придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества.

Говоря об экономических итогах взаимодействия, Владимир Путин отметил, что по итогам 2022 года и без того солидный двусторонний товарооборот двух стран удвоился и достиг 185 миллиардов долларов.

«Это новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с председателем Си Цзиньпином планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также выразил признательность за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин.

«Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса», — подчеркнул глава Российского государства.

Касаясь украинского кризиса, Владимир Путин отметил, что спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине — самое яркое на сегодня, но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок.

«Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся», — заявил глава Российского государства.

При попытках урегулировать конфликт на Украине необходимо соблюдать устав Организации Объединённых Наций, уважать потребности других государств в безопасности и позаботиться о сохранении стабильности производственных цепочек в мире, отметил в своей статье для «Российской газеты» китайский лидер Си Цзиньпин. По его словам, Китай прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам.

«Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок», — заявил генсек ЦК КПК.

Си Цзиньпин убежден, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе.

«Приветствуем желание китайских друзей внести вклад в мирное урегулирование конфликта. Внимательно изучаем положения, многие из них совпадают с нашими взглядами. Разделяем принципы приверженности Уставу ООН, поддерживаем позицию Китая о нелегитимности односторонних санкций, предпринимаемых в обход Совбеза ООН», — отмечал в начале марта 2023 года посол России в КНР Игорь Моргулов китайскому телеканалу CGTN.

Западные СМИ не оставили без внимания статьи российского и китайского лидеров. Журналисты отмечают: что два лидера собираются, чтобы изменить миропорядок и подорвать американскую гегемонию, установив новые правила игры. Так, Washington Post опубликовала статью, в которой утверждается, что Китай и Россия могут выступить единым фронтом против американской гегемонии, создав противостоящий Штатам блок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву трижды переизбранный генсек ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин прибывает сегодня, 20 марта, по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина. Визит носит государственный статус, это значит, что председателя КНР примут в России по высшему протокольному уровню.