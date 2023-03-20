Москва, 20 марта, 2023, 09:30 — ИА Регнум. На введении смертной казни для террористов и педофилов настаивает и будет наставить фракция Госдумы «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Об этом 20 марта заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Pavel Kashaev/Global Look Press Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

«Мы предлагали за убийство детей — те педофилы, которые насилуют детей и убивают, то есть кончается смертью ребенка, — у нас есть предложение, что террористам и их пособникам, и убийцам детей, (их) действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу… Мы настаиваем на этом, и мы будем настаивать», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также лидер СЗРП отметил, что, как следует из результатов опросов общественного мнения, порядка 70% жителей России выступают в поддержку возвращения смертной казни.

При этом Миронов отметил, что на фоне несовершенства судебной системы, по его мнению, нужно, чтобы смертные приговоры были приведены в исполнение после подтверждения Верховным судом с коллегией присяжных такого приговора суда первой инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта стало известно, что в Белоруссии с 25 марта вступит в силу закон, предусматривающий для чиновников и военных применение смертной казни за государственную измену.