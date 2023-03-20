Пекин, 20 марта, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал наказать виновных в нападении на граждан Китая в ЦАР по всей строгости китайского законодательства. Об этом говорится в документе, опубликованном 20 марта на официальном сайте министерства иностранных дел КНР.

Ju Peng/Global Look Press Си Цзиньпин

«<…> Си Цзиньпин придал большое значение происшествию и сделал важные указания, потребовав приложить все усилия, чтобы вылечить раненых, своевременно ликвидировать все последствия и строго, в соответствии с законом наказать преступников», — говорится в распространенном сообщении.

Также уточняется, что в результате нападения 19 марта на китайское частное предприятие в ЦАР погибли девять человек, двое получили серьезные ранения.

Напомним, о нападении вооруженных лиц на золотой рудник китайской горнодобывающей компании Gold Coast Group в 25 километрах от города Бамбари (ЦАР) ранее сообщало издание Agence France-Presse.