Москва, 20 марта, 2023, 09:21 — ИА Регнум. В населённых пунктах в Брянской, Вологодской, Ленинградской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, а также в Крыму и Башкирии во время весеннего половодья могут произойти затопления. Об этом 20 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дмитрий Сандимиров/ТАСС Паводок в Ульяновской области

Как отметил синоптик, слова которого приводит ТАСС, имеется прогноз по затоплению населённых пунктов, связанная с совместным развитием половодья и дождями.

«Например, это касается таких городов, как Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, [а также] Великого Устюга в Вологодской области, пониженных прибрежных участков в районе Смоленска, Брянска, Уфы, отдельных участков в районах Рязани, Тулы, пойм в населённых пунктах Самарской области», — сказал он.

Также Вильфанд указал, что в Крыму в ходе половодья при умеренных или интенсивных дождях могут осуществляться аварийные сбросы из водохранилищ, имеющих небольшие объёмы, из-за чего могут происходить прорывы местных дамб и выход воды на поймы рек.

При этом синоптик подчеркнул, что в прогнозе говорится о рисках затоплений в названных регионах, а не о том, что таковые ожидаются. Кроме того, Вильфанд уточнил, что такое развитие ситуации окажется возможным при интенсивном выпадении осадков при быстром таянии снега.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов рассказал, что свыше 300 млн рублей будет выделено властям региона из федерального бюджета РФ на восстановление дорог, которые пострадали от паводка в 2019 году.