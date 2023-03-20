Вильфанд спрогнозировал риск затоплений в ряде регионов РФ в половодье
Вильфанд спрогнозировал риск затоплений в ряде регионов России в период половодья
Москва, 20 марта, 2023, 09:21 — ИА Регнум. В населённых пунктах в Брянской, Вологодской, Ленинградской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, а также в Крыму и Башкирии во время весеннего половодья могут произойти затопления. Об этом 20 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как отметил синоптик, слова которого приводит ТАСС, имеется прогноз по затоплению населённых пунктов, связанная с совместным развитием половодья и дождями.
«Например, это касается таких городов, как Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, [а также] Великого Устюга в Вологодской области, пониженных прибрежных участков в районе Смоленска, Брянска, Уфы, отдельных участков в районах Рязани, Тулы, пойм в населённых пунктах Самарской области», — сказал он.
Также Вильфанд указал, что в Крыму в ходе половодья при умеренных или интенсивных дождях могут осуществляться аварийные сбросы из водохранилищ, имеющих небольшие объёмы, из-за чего могут происходить прорывы местных дамб и выход воды на поймы рек.
При этом синоптик подчеркнул, что в прогнозе говорится о рисках затоплений в названных регионах, а не о том, что таковые ожидаются. Кроме того, Вильфанд уточнил, что такое развитие ситуации окажется возможным при интенсивном выпадении осадков при быстром таянии снега.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов рассказал, что свыше 300 млн рублей будет выделено властям региона из федерального бюджета РФ на восстановление дорог, которые пострадали от паводка в 2019 году.