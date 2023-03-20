Луганск, 20 марта, 2023, 09:18 — ИА Регнум. В две бригады ВСУ в зоне СВО направлены иностранные наёмники-разведчики, заявил 20 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«На купянском направлении к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВФУ прикомандировали отдельные разведывательные группы», — сообщил Марочко.

По информации, которой он располагает, в этих в группах находятся подготовленные наёмники, в том числе иностранцы. Сейчас они занимаются прикрытием и сопровождением колонн, обеспечивают безопасную переброску резервов ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский военный рассказал, что на запорожском направлении боевикам ВСУ приказывают наступать, несмотря на исчерпание сил.