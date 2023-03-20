Хиросима, Япония, 20 марта, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Меры безопасности в местах проведения мероприятий саммита стран «Группы семи» (G7), который состоится в Хиросиме в мае, усилены властями Японии. Об этом 20 марта сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По информации телеканала, в места проведения саммита G7 были направлены отряды спецназа полиции Токио, также патрули правоохранителей направлены в Парк мира, который, как предполагается, в ходе мероприятия посетят лидеры стран «Группы семи».

Также указывается, что полиция следит порядком около гостиницы Grand Prince Hotel Hiroshima, в которой должен проходить саммит, а ближе к моменту его начала в Хиросиму планируется направить для обеспечения безопасности дополнительные подразделения полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта главы МИД стран G7 в совместном заявлении отметили, что КНДР, по их мнению, никогда не сможет стать ядерной державой в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).