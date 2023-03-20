Саратов, 20 марта, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Ограничение введено в Саратовской области с 08:00 по местному времени для движения грузовиков и маршрутных транспортных средств, сообщили 20 марта в региональном ГИБДД. Ограничения связаны с погодой.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман

Уточняется, что введено временное ограничение на участке федеральной трассы P-228 — с 85-го км по 140-й км на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград. Причина — в отсутствии видимости из-за тумана.

При этом для транспорта организован объезд этого участка — по дороге Хвалынск — Ивановка — Алексеевка.