Москва, 20 марта, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Бывший профессиональный футболист Андрей Канчельскис, выступавший за «Манчестер Юнайтед», в интервью РИА Новости назвал «жуликов» и «дилетантов» главной проблемой российского футбола.

Владимир Трефилов/РИА Новости Андрей Канчельскис

«Раньше, в Советском Союзе, были ценности и традиции. Мы это все профукали. Надо, чтобы работали не дилетанты, жулики и проходимцы, а люди футбольные, которые действительно горят желанием развивать футбол», — сказал Канчельскис.

Советский и российский футболист во время своей профессиональной карьеры также защищал цвета киевского «Динамо», донецкого «Шахтёра», «Манчестер Сити» (Великобритания), «Фиорентины» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Сатурна» и самарских «Крыльев Советов». В составе сборной России на счету Канчельскиса четыре забитых мяча в 36 матчах.

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