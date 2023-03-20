Чита, 20 марта, 2023, 08:51 — ИА Регнум. На ликвидацию последствий взрыва бытового газа в жилом доме в посёлке Антипиха в Чите, который произошёл 9 марта, властями Забайкальского края выделено около 6,5 млн рублей. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Евгений Епанчинцев/ТАСС Чита. Поселок Антипиха. Жилой дом, где произошел взрыв бытового газа

«Из бюджета Забайкальского края выделено порядка 6,5 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Антипихе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 19 марта от 181 гражданина было принято 295 заявлений на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей, ещё 114 человек подали заявления на выплаты в размере 100 тыс. рублей.

Также указывается, что названные выплаты уже ведутся, заявления на их получение продолжают приниматься, а жители третьего и четвертого подъездов пострадавшего в результате взрыва дома уже возвратились в свои квартиры.

«Обследование 48 квартир первого и второго подъездов для составления заключений по установлению факта утраты имущества первой необходимости. Осталось обследовать четыре квартиры в первом подъезде, допуск в подъезд запрещен. К расселению подлежат жители 28 квартир пострадавших подъездов, от жителей 26 квартир заявления на предоставление временного жилья поступили, жители двух квартир отказались от временного жилья. Расселено 19 квартир, в работе — семь квартир», — приводит пресс-служба слова замглавы правительства региона Алексея Сергейкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно, что межведомственная комиссия признала пригодными для проживания 3-й и 4-й подъезды пострадавшего при взрыве бытового газа жилого дома в посёлке Антипиха в Чите.