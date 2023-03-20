Луганск, 20 марта, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Прошедшие обучение в странах НАТО боевики пополнили ряды ВСУ на сватовско-кременском участке зоны СВО, написал 20 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его данным, боевики прибыли после прохождения обучения в 81-ю бригаду ВСУ. Бригада, в которой не хватало примерно 40%, теперь доукомплектована мобилизованными, «которые были направлены после прохождения обучения на натовских полигонах».

По данным военного эксперта, в основном эти боевики имеют боевой опыт, многие из них участвовали «в карательных операциях в Донбассе с 2014 года».

«По информации которая ещё требует уточнения, укомплектованием занимается непосредственно Михаил Забродский, которому поставлена задача создать боеспособные штурмовые подразделения», — сообщает Марочко.