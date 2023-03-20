Москва, 20 марта, 2023, 08:39 — ИА Регнум. В понедельник, 20 марта, в столице России ожидается переменная облачность без осадков, и температура воздуха до +7 °C. Об этом 20 марта рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Евгений Одиноков/РИА Новости Москва. Красная площадь

«Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков. Максимальная температура — плюс 5–7 градусов, по области — от плюс 3 до плюс 8», — приводит его слова РИА Новости.

Также Синенков уточнил, что ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 2–7 м/с, атмосферное давление в течение дня несколько снизится и к вечеру 20 марта составит 747 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиакомпания «Аэрофлот» из-за плохой погоды приостановила полёты из Москвы и регионов в Сочи 19 и 20 марта.